ДТП на трассе Актау-Жанаозен: фура опрокинулась, водитель госпитализирован

ДТП произошло 21 августа около 17:00 на трассе Актау-Жанаозен. На место происшествия были направлены сотрудники отдела полиции Мунайлинского района.По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки Shacman не сумел справиться с рулевым управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. 54-летний водитель был доставлен в Мангистаускую областную больницу для медицинского обследования и оказания необходимой помощи.В отношении водителя составлен административный протокол в соответствии со статьей 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.