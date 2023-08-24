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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 18:53

Просмотров: 610

Закладчику в Актау дали 10 лет тюрьмы за хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере

За незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере на десять лет осудили жителя Актау. Об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

Иллюстративное фото с сайта politic.kz
В декабре прошлого года, как передаёт Polisia.kz, сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Мангистауской области задержали мужчину, который занимался закладкой синтетических наркотиков.

Координаты заранее расфасованных партий синтетики он получал от неизвестного лица через Telegram-канал.

Мужчина временно проживал в квартире, во время обыска которой обнаружили и изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере.

По словам осужденного, он посредством мессенджера Telegram связался с пользователем, который предложил ему работу и хороший заработок за распространение синтетических наркотиков.

Согласно заключению судебно-экспертного исследования, изъятые вещества оказались синтетическими наркотиками альфа-PVP («скорость») и мефедрон, общий вес которых составил около 940 граммов. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 297 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.



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Комментарии ( 1 )

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OlegVak (Посетители) Вчера, 22:56
А куратора, который посталял закладчику эту дрянь и курировал его работу, конечно, опять на поймали. Где взял закладчик эти 940 гр. полицию не волнует.
 
 

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