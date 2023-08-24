Закладчику в Актау дали 10 лет тюрьмы за хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере

Иллюстративное фото с сайта politic.kz
В декабре прошлого года, как передаёт Polisia.kz, сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Мангистауской области задержали мужчину, который занимался закладкой синтетических наркотиков.
Координаты заранее расфасованных партий синтетики он получал от неизвестного лица через Telegram-канал.
Мужчина временно проживал в квартире, во время обыска которой обнаружили и изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере.
По словам осужденного, он посредством мессенджера Telegram связался с пользователем, который предложил ему работу и хороший заработок за распространение синтетических наркотиков.
Согласно заключению судебно-экспертного исследования, изъятые вещества оказались синтетическими наркотиками альфа-PVP («скорость») и мефедрон, общий вес которых составил около 940 граммов. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 297 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Координаты заранее расфасованных партий синтетики он получал от неизвестного лица через Telegram-канал.
Мужчина временно проживал в квартире, во время обыска которой обнаружили и изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере.
По словам осужденного, он посредством мессенджера Telegram связался с пользователем, который предложил ему работу и хороший заработок за распространение синтетических наркотиков.
Согласно заключению судебно-экспертного исследования, изъятые вещества оказались синтетическими наркотиками альфа-PVP («скорость») и мефедрон, общий вес которых составил около 940 граммов. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 297 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.