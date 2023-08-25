«Это увлекательный был аттракцион»: Дети застряли вниз головой на карусели в Актау





По словам одного из родителей, на аттракционе находились несколько детей.- Мой сын и другие дети сели на аттракцион, он сделал полноценный круг. Аттракцион прокатил их и остановился в правильном положении. Но операторы не могли снять блокировку с детей, чтобы освободить с сидений, произошел какой-то сбой. Тогда они берут на свой страх и риск, ставят под риск жизнь детей и запускают этот аттракцион второй раз. На второй раз этот аттракцион просто завис в воздухе, - рассказал отец мальчика.По его словам, дети провисели вниз головой несколько минут.- Они висели так около 5-7 минут. Дети очень испугались, они кричали, почему им никто не помогает, плакали. Мне пришлось успокаивать детей. Когда их спустили, у одной девочки вообще истерика была. Когда они все слезли оттуда, у них у всех голова была красная, как помидор. Получается, кровь вся в голову ушла. У моего сына после этого болел живот и пах, потому что вот это крепление все сдавило. После происшествия медицинскую помощь никто не предлагал, - вспоминает отец ребенка. При этом он добавил, что вызвал на место происшествия полицию, но полицейского на территорию парка не пустили.В администрации тематического парка прокомментировали инцидент.- Да, действительно, 24 августа текущего года, приблизительно в 18:45 по местному времени, произошла остановка аттракциона Blu Racer, и в течение трех минут и 37 секунд был произведен эвакуационный план посетителей в рамках техники безопасности. Хотим отметить, что все наши аттракционы безопасны, более того, ежедневно перед началом смены аттракционы проходят тщательную проверку. Моментально данный прецедент был передан на контроль руководству Tetysblu, в связи с чем посетителям были принесены извинения за неудобства, - сообщил управляющий тематическим парком Tetysblu Серик Исагалиев.