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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 1585

«Это увлекательный был аттракцион»: Дети застряли вниз головой на карусели в Актау

Дети оказались заблокированы и повисли вверх ногами на аттракционе в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об инциденте рассказал один из родителей Бахтияр Аубакиров. Инцидент произошел вчера на территории парка аттракционов Tetysblu.

Кадр видео
По словам одного из родителей, на аттракционе находились несколько детей.

- Мой сын и другие дети сели на аттракцион, он сделал полноценный круг. Аттракцион прокатил их и остановился в правильном положении. Но операторы не могли снять блокировку с детей, чтобы освободить с сидений, произошел какой-то сбой. Тогда они берут на свой страх и риск, ставят под риск жизнь детей и запускают этот аттракцион второй раз. На второй раз этот аттракцион просто завис в воздухе, - рассказал отец мальчика.

По его словам, дети провисели вниз головой несколько минут.

- Они висели так около 5-7 минут. Дети очень испугались, они кричали, почему им никто не помогает, плакали. Мне пришлось успокаивать детей. Когда их спустили, у одной девочки вообще истерика была. Когда они все слезли оттуда, у них у всех голова была красная, как помидор. Получается, кровь вся в голову ушла. У моего сына после этого болел живот и пах, потому что вот это крепление все сдавило. После происшествия медицинскую помощь никто не предлагал, - вспоминает отец ребенка. При этом он добавил, что вызвал на место происшествия полицию, но полицейского на территорию парка не пустили.



В администрации тематического парка прокомментировали инцидент.

- Да, действительно, 24 августа текущего года, приблизительно в 18:45 по местному времени, произошла остановка аттракциона Blu Racer, и в течение трех минут и 37 секунд был произведен эвакуационный план посетителей в рамках техники безопасности. Хотим отметить, что все наши аттракционы безопасны, более того, ежедневно перед началом смены аттракционы проходят тщательную проверку. Моментально данный прецедент был передан на контроль руководству Tetysblu, в связи с чем посетителям были принесены извинения за неудобства, - сообщил управляющий тематическим парком Tetysblu Серик Исагалиев.



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Комментарии ( 7 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 16:47
Банкир (Посетители)
12 августа 2023 20:53
Хорошо, что не на самолетиках вниз головой. И, всё же, 2 минуты или 40? У такой конторы аварийный генератор должен быть хороший. Или нет?

Ожидаемо...
 
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Базелик (Посетители) Сегодня, 16:44
полицию, но полицейского на территорию парка не пустили. Кто бы сомневался))) рычагов воздействия у полиции нет! Сопли жуют при виде простых охранников)))
 
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Sembay (Посетители) Сегодня, 15:53
cas277cas,

Железобетонная крыша!
Во время карантина КОВИД на территорию Риксос тоже пускали проверяющих!
 
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 шаман (Посетители) Сегодня, 14:24
единственное что можно сделать что бы их наказать это объявить байкот им

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 14:16
Опять Тетис, опять жалобы... часто эта контора стала мелькать в СМИ, причем не в лучшем свете
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:51
Полицейский не заплатил за входные в парк-поэтому и не пустили... kill Только у нас такой маразм возможен...Куда мы катимся...Интересно-а если не дай бог убийство или еще какой криминал-тоже полицию не запустят???
 
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 montgomery (Посетители) Сегодня, 13:33
А, ну что тогда поднимать скандал?
Он же извинился, дирехтар этот...
У нас хоть в одной сфере нет бардака?
 
 

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