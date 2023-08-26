Автомобиль влетел в ограждение на трассе Жетыбай-Актау: есть пострадавшая

- 40-летний водитель кроссовера Toyota Highlander не справился с рулевым управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате столкновения пострадала 18-летняя пассажирка. Она была доставлена в районную больницу. В данный момент находится под наблюдением врачей, - сообщили в ведомстве.

ДТП на трассе республиканского значения Жетыбай-Актау заметили патрулировавшие полицейские вечером 25 августа.На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).