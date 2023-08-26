Автомобиль влетел в ограждение на трассе Жетыбай-Актау: есть пострадавшая

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ДТП на трассе республиканского значения Жетыбай-Актау заметили патрулировавшие полицейские вечером 25 августа.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.
- 40-летний водитель кроссовера Toyota Highlander не справился с рулевым управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате столкновения пострадала 18-летняя пассажирка. Она была доставлена в районную больницу. В данный момент находится под наблюдением врачей, - сообщили в ведомстве.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.
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