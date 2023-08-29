Водитель мопеда в реанимации после ДТП в Актау: пострадавшему требуется кровь

Фото Жанары Каримовой
Пострадавший в аварии Абзал Муханов нуждается в крови. Его близкие просят неравнодушных жителей о помощи.
Сдать кровь можно в областном центре крови, расположенном в 34 микрорайоне Актау.
- Для восстановления здоровья срочно требуется кровь. Просим оказать помощь, придя в областной центр крови в 34 микрорайоне Актау. При сдаче просим уточнить, что кровь сдаётся для Абзала Муханова, который находится в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, - говорят родственники пострадавшего.
Сдать можно любую группу крови натощак.
Сдать кровь можно в областном центре крови, расположенном в 34 микрорайоне Актау.
- Для восстановления здоровья срочно требуется кровь. Просим оказать помощь, придя в областной центр крови в 34 микрорайоне Актау. При сдаче просим уточнить, что кровь сдаётся для Абзала Муханова, который находится в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, - говорят родственники пострадавшего.
Сдать можно любую группу крови натощак.
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