Водитель мопеда в реанимации после ДТП в Актау: пострадавшему требуется кровь

Пострадавший в аварии Абзал Муханов нуждается в крови. Его близкие просят неравнодушных жителей о помощи.



Сдать кровь можно в областном центре крови, расположенном в 34 микрорайоне Актау.



- Для восстановления здоровья срочно требуется кровь. Просим оказать помощь, придя в областной центр крови в 34 микрорайоне Актау. При сдаче просим уточнить, что кровь сдаётся для Абзала Муханова, который находится в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, - говорят родственники пострадавшего.



Сдать можно любую группу крови натощак.