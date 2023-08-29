Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Августа
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.05 KZT
  • €1 = 501.45 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 438

Водитель мопеда в реанимации после ДТП в Актау: пострадавшему требуется кровь

Авария случилась в ночь с 28 на 29 августа между 15, 13 и 14 микрорайонами. В результате столкновения пострадал водитель мопеда. Жителей Актау просят сдать кровь.

Фото Жанары Каримовой
Пострадавший в аварии Абзал Муханов нуждается в крови. Его близкие просят неравнодушных жителей о помощи.

Сдать кровь можно в областном центре крови, расположенном в 34 микрорайоне Актау.

- Для восстановления здоровья срочно требуется кровь. Просим оказать помощь, придя в областной центр крови в 34 микрорайоне Актау. При сдаче просим уточнить, что кровь сдаётся для Абзала Муханова, который находится в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, - говорят родственники пострадавшего.

Сдать можно любую группу крови натощак.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика