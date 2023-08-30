Два человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Мангистау

В селе Атамекен вчера, 29 августа, примерно в 22:00, произошло дорожно-транспортное происшествие.Водитель автомашины ВАЗ-2106 при развороте налево не уступил дорогу главному движущемуся автотранспорту марки Hyundai H350 («скорая»), в результате чего произошла авария.- В результате ДТП 20-летний водитель и 22-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-2106 доставлены в Мангистаускую областную больницу, в данный момент находятся под наблюдением врачей. Автомобиль ВАЗ-2106 водворен на штрафную стоянку, - пояснили в пресс-службе департамента.