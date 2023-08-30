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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 954

Два человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Мангистау

Водителя и пассажирку автомобиля, который столкнулся с каретой скорой помощи, доставили в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Коллаж из кадров видео
В селе Атамекен вчера, 29 августа, примерно в 22:00, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомашины ВАЗ-2106 при развороте налево не уступил дорогу главному движущемуся автотранспорту марки Hyundai H350 («скорая»), в результате чего произошла авария.

- В результате ДТП 20-летний водитель и 22-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-2106 доставлены в Мангистаускую областную больницу, в данный момент находятся под наблюдением врачей. Автомобиль ВАЗ-2106 водворен на штрафную стоянку, - пояснили в пресс-службе департамента.




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