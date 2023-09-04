В Актау задержали двух подозреваемых в краже автомобильных деталей и инструментов из гаражей

В ведомстве сообщили, что в полицию с заявлением обратился потерпевший, который заявил о краже автомобильных деталей и инструментов из гаража. Полиция установила, что подозреваемые проникли внутрь гаража, взломав дверь.- Сотрудниками отдела криминальной полиции Актау установлены и задержаны личности 25-и 29-летних подозреваемых граждан. Установлено, что они причастны к пяти фактам такого рода преступлений. Объем ущерба - около одного миллиона тенге, - сообщили в полиции.Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК (Кража). В настоящее время оба подозреваемых содержатся в изоляторе временного содержания.