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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 1413

В Актау задержали двух подозреваемых в краже автомобильных деталей и инструментов из гаражей

Подозреваемые мужчины совершили кражу автомобильных деталей и инструментов путем взлома замка в одном из гаражей. Установлено, что задержанные подозреваемые причастны к пяти фактам подобных краж. Объем ущерба потерпевшим составляет около миллиона тенге. Подробности сообщили в управлении полиции Актау.

Кадр видео
В ведомстве сообщили, что в полицию с заявлением обратился потерпевший, который заявил о краже автомобильных деталей и инструментов из гаража. Полиция установила, что подозреваемые проникли внутрь гаража, взломав дверь.

- Сотрудниками отдела криминальной полиции Актау установлены и задержаны личности 25-и 29-летних подозреваемых граждан. Установлено, что они причастны к пяти фактам такого рода преступлений. Объем ущерба - около одного миллиона тенге, - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК (Кража). В настоящее время оба подозреваемых содержатся в изоляторе временного содержания.




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Комментарии ( 2 )

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  • Toni.S.Toni.S
  • Papirosso
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:31
Да уж! Возвращаемся в 90е! Кражи из гаражей, появление блошиных рынков возле базара! Одним словом назад в будущее!
 
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  • Placida
  • kolu411
  • Vohazab
  • Papirosso
  • Tor1m
 Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 15:56
Снова возвращаемся в лихие 90-е. А ведь все это из-за того, что наша страна сама создает искусственные барьеры виде высоких пошлин и утиль на товары и автомобили из-за рубежа. Также искусственного курса тенге.
В Грузии с этим проблем нет.
В Грузии всё дешево.
Более того, даже в России дешевле, чем в Казахстане, несмотря на то, что курс рубля в 5 раз выше тенге. Абсурд!!!
 
 

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