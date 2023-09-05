Контрабанду наркотиков через Каспий предотвратили сотрудники КНБ

В ходе проведения наркосделки 3 сентября этого года сотрудники комитета задержали группу лиц, часть из которых оказались иностранцами, незаконно пересекшими государственную границу на скоростных маломерных катерах.У них изъяли 15 килограммов опия, 20 килограммов гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «Трамадол», а также технические средства связи и навигации.- По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе силовой структуры.