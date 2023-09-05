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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 223

Контрабанду наркотиков через Каспий предотвратили сотрудники КНБ

Силовики пресекли канал контрабанды наркотических средств из ближневосточного региона в Казахстан через акваторию Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

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В ходе проведения наркосделки 3 сентября этого года сотрудники комитета задержали группу лиц, часть из которых оказались иностранцами, незаконно пересекшими государственную границу на скоростных маломерных катерах.

У них изъяли 15 килограммов опия, 20 килограммов гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «Трамадол», а также технические средства связи и навигации.

- По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе силовой структуры.




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