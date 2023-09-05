Контрабанду наркотиков через Каспий предотвратили сотрудники КНБ

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В ходе проведения наркосделки 3 сентября этого года сотрудники комитета задержали группу лиц, часть из которых оказались иностранцами, незаконно пересекшими государственную границу на скоростных маломерных катерах.
У них изъяли 15 килограммов опия, 20 килограммов гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «Трамадол», а также технические средства связи и навигации.
- По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе силовой структуры.
У них изъяли 15 килограммов опия, 20 килограммов гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «Трамадол», а также технические средства связи и навигации.
- По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе силовой структуры.
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