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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 4

За лето в Мангистау утонули 12 человек – среди них пять детей

В Мангистауской области за время купального сезона утонули 12 человек, из них пять несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Иллюстративное фото
Спасатели отметили, что трагедий удалось бы избежать, если бы отдыхающие соблюдали технику безопасности на воде.

Из-за несоблюдения правил безопасности на воде с начала купального сезона в Мангистауской области утонули 12 человек, из них пять детей.

- Два человека утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения, еще двое утонули из-за того, что не умели плавать, четверо человек недооценили собственные силы. А также зафиксировано четыре факта оставление без присмотра детей вблизи моря, - сообщили в ДЧС региона.


В ведомстве отметили, что всего за лето спасено 72 человека, из них 26 несовершеннолетних.



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