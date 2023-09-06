За лето в Мангистау утонули 12 человек – среди них пять детей

- Два человека утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения, еще двое утонули из-за того, что не умели плавать, четверо человек недооценили собственные силы. А также зафиксировано четыре факта оставление без присмотра детей вблизи моря, - сообщили в ДЧС региона.

Спасатели отметили, что трагедий удалось бы избежать, если бы отдыхающие соблюдали технику безопасности на воде.Из-за несоблюдения правил безопасности на воде с начала купального сезона в Мангистауской области утонули 12 человек, из них пять детей.В ведомстве отметили, что всего за лето спасено 72 человека, из них 26 несовершеннолетних.