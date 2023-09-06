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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 528

Кастрация и пожизненное заключение за изнасилование дочери: бывшему военному из Актау оставили приговор без изменений

Военный суд Республики Казахстан рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении бывшего военнослужащего, которого признали виновным в изнасиловании дочери. Приговор оставили без изменений. Остаток жизни подсудимый проведет за решеткой. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

иллюстративное фото
Военный суд Республики Казахстан рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу бывшего военнослужащего и оставил приговор без изменений. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Ранее сообщалось, что бывшего морского пехотинца из Актау признали виновным по трем статьям УК РК и приговорили к пожизненному заключению, а также к химической кастрации.

По материалам следствия, отец находился в разводе с женой, однако свою дочь регулярно приглашал на съемную квартиру, где неоднократно насиловал ее.

Девочка боялась признаться о случившемся маме, однако, когда правда все же вскрылась, женщина немедленно подала заявление в полицию.

По данным главной военной прокуратуры, вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

В судебных прениях государственным обвинителем с учетом тяжести совершенных деяний приведены неопровержимые доводы о необходимости применения в отношении подсудимого пожизненного лишения свободы.



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