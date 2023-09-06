Кастрация и пожизненное заключение за изнасилование дочери: бывшему военному из Актау оставили приговор без изменений

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Военный суд Республики Казахстан рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу бывшего военнослужащего и оставил приговор без изменений. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.
Ранее сообщалось, что бывшего морского пехотинца из Актау признали виновным по трем статьям УК РК и приговорили к пожизненному заключению, а также к химической кастрации.
По материалам следствия, отец находился в разводе с женой, однако свою дочь регулярно приглашал на съемную квартиру, где неоднократно насиловал ее.
Девочка боялась признаться о случившемся маме, однако, когда правда все же вскрылась, женщина немедленно подала заявление в полицию.
По данным главной военной прокуратуры, вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.
В судебных прениях государственным обвинителем с учетом тяжести совершенных деяний приведены неопровержимые доводы о необходимости применения в отношении подсудимого пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что бывшего морского пехотинца из Актау признали виновным по трем статьям УК РК и приговорили к пожизненному заключению, а также к химической кастрации.
По материалам следствия, отец находился в разводе с женой, однако свою дочь регулярно приглашал на съемную квартиру, где неоднократно насиловал ее.
Девочка боялась признаться о случившемся маме, однако, когда правда все же вскрылась, женщина немедленно подала заявление в полицию.
По данным главной военной прокуратуры, вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.
В судебных прениях государственным обвинителем с учетом тяжести совершенных деяний приведены неопровержимые доводы о необходимости применения в отношении подсудимого пожизненного лишения свободы.
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