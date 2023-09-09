Массовая драка в Актау попала на видео

По данным ведомства, 8 сентября в 23:08 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 27 микрорайоне происходит драка между несовершеннолетними.На вызов выехали наряды патрульной полиции.По данному факту в управление полиции города установлены и доставлены 20 подростков. На законных представителей составили административные протоколы по статьям 435 (мелкое хулиганство) и 442 (нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей) КоАП РК.Также с ними проведена профилактическая беседа.