Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Сентября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.29 KZT
  • €1 = 499.07 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 2349

Ночной пожар в Актау: около 200 человек эвакуировано

Подробности ночного пожара в Актау рассказали в ДЧС региона.

Кадр видео
По информации спасателей, 10 сентября в 01:59 в ДЧС поступило сообщение, что на 9 этаже ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне виден дым. По прибытии на место огнеборцы застали полное горение квартиры общей площадью 80 квадратных метров. Площадь горения составила 45 квадратных метров.

Общий коридор был полностью задымлен.

Пожарным удалось спасти 13 человек, в том числе троих детей. Около 200 человек были эвакуированы.

В тушении было задействовано пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Напомним, в конце 2021 года в данном ЖК уже был пожар. Тогда жители заявили об отсутствии противопожарных средств в доме.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика