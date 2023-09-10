Ночной пожар в Актау: около 200 человек эвакуировано

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По информации спасателей, 10 сентября в 01:59 в ДЧС поступило сообщение, что на 9 этаже ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне виден дым. По прибытии на место огнеборцы застали полное горение квартиры общей площадью 80 квадратных метров. Площадь горения составила 45 квадратных метров.
Общий коридор был полностью задымлен.
Пожарным удалось спасти 13 человек, в том числе троих детей. Около 200 человек были эвакуированы.
В тушении было задействовано пять единиц техники и 25 человек личного состава.
Напомним, в конце 2021 года в данном ЖК уже был пожар. Тогда жители заявили об отсутствии противопожарных средств в доме.
Общий коридор был полностью задымлен.
Пожарным удалось спасти 13 человек, в том числе троих детей. Около 200 человек были эвакуированы.
В тушении было задействовано пять единиц техники и 25 человек личного состава.
Напомним, в конце 2021 года в данном ЖК уже был пожар. Тогда жители заявили об отсутствии противопожарных средств в доме.
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