Сорвавшийся с крыши в Актау подросток пришел в сознание

Коллаж Lada.kz
Пострадавший после падения 17-летний парень провел два дня в коме. Сегодня, 10 сентября, он пришел в сознание. Отключен от аппарата ИВЛ.
Состояние подростка стабильно тяжелое.
Напомним, подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, и ребенок упал вниз, застряв между стенами.
Состояние подростка стабильно тяжелое.
Напомним, подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, и ребенок упал вниз, застряв между стенами.