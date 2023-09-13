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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 501

Житель Актау в нетрезвом состоянии не подчинился требованиям экипажа самолёта

Нетрезвый 24-летний житель Актау не подчинился требованиям экипажа самолёта, следовавшего из Алматы в Актау. Он оказал также неповиновение требованиям полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК.

Иллюстративное фото
Как отметил начальник Департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев, в линейное отделение полиции в аэропорту Актау от представителя авиакомпании Air Astana 8 сентября поступило сообщение о принятии мер в отношении деструктивного пассажира авиарейса сообщением Алматы-Актау.

- В ходе проверки транспортные полицейские установили 24-летнего жителя Актау. Заявители рассказали, что мужчина во время полета в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа. Правонарушитель также оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции. Тем самым данный гражданин совершил правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), ч.1 ст.434 (Мелкое хулиганство), ч.1 ст. 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне), и ч.1 ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) наложен штраф в размере 10 МРП, - резюмировал полковник полиции.


Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в Специализированный суд Актау по административным правонарушениям для принятия процессуального решения.

В пресс-службе ведомства напомнили, что неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

По информации пресс-службы

За восемь месяцев текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 33 749 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3 353 граждан, за мелкое хулиганство – 514 граждан, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 38 граждан.



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