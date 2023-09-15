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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:40

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Жителю Мангистау грозит уголовная ответственность из-за восьми осетров

В Мангистауской области полицейские изъяли восемь осетров у 54-летнего жителя региона. Ему грозит уголовная ответственность по статье 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Наемник» совместно с сотрудниками Жыландинской границы. Полицейские остановили автомобиль марки «Нива» на одной из автодорог, и в ходе его проверки было изъято восемь незаконно выловленных рыб осетровых пород.

Задержан 54-летний подозреваемый.

- Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полицейском ведомстве.



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