Жителю Мангистау грозит уголовная ответственность из-за восьми осетров

- Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полицейском ведомстве.

В регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Наемник» совместно с сотрудниками Жыландинской границы. Полицейские остановили автомобиль марки «Нива» на одной из автодорог, и в ходе его проверки было изъято восемь незаконно выловленных рыб осетровых пород.Задержан 54-летний подозреваемый.