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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 668

Задержание с оружием жителя Жанаозена родные назвали «подставой»

Более 50 человек выразили протест, встав у здания управления полиции Жанаозена.

Собравшиеся у здания управления полиции в Жанаозене
Родственники и друзья задержанного активиста-нефтяника из Жанаозена записали видеообращение. Они заявляют, что правоохранители «подкинули» ему пистолет, из которого ранее было совершено убийство. Собравшиеся требуют отпустить его, считая это инсценировкой. Они также просят президента и прокуратуру направить сюда комиссию для справедливого разбирательства.

Напомним, инцидент произошёл утром 9 сентября этого года. В департаменте полиции региона сообщили, что на одной из дорог Жанаозена был остановлен автомобиль Toyota HiAce. В ходе обыска в нижней части пассажирского сиденья транспортного средства было обнаружено и изъято оружие, завёрнутое в ткань белого цвета.

По информации полиции, задержанным является 45-летний мужчина. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.




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Комментарии ( 1 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 12:31
Не осуждать, не оправдывать никого не хочу, но вряд ли такой дым может быть без огня.

Необходимо в рамках следствия проверить всех родственников.
 
 

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