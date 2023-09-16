Густой дым заметили над Актау

- Что происходит в городе?! То лисий хвост, то чёрный дым. Мы дышим этим. Это вредно для здоровья. Кто-нибудь разъяснит эту ситуацию? - возмущены жители.

В районе села Айракты (бывший Мангистау-3) местные жители засняли, как горит мусорная свалка.В ДЧС региона сообщили, что вечером 15 сентября, в 19:45 часов, в пожарную часть поступило сообщение о том, что в селе Айракты на открытой местности загорелся мусор. Площадь горения составила 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 20:35.Пострадавших нет.В тушении были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава.За дополнительным комментарием Lada.kz обратилась в департамент экологии региона.