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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 107

Выехал на встречку: Один человек погиб и четверо пострадали в аварии в пригороде Актау

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 17 сентября 2023 года на дороге в пригороде Актау. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Вызов о дорожно-транспортном происшествии на территории промышленной зоны в пригороде Актау на пульт дежурного «102» поступил 17 сентября 2023 года в 21:58.

По данным полиции, водитель автотранспорта Daewoo Nexia, направляясь в сторону Мунайлинского района из Актау, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21150».

- В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автомашины «ВАЗ 21150». Четверо пострадавших доставлены в областную больницу, - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) департамента полиции Мангистауской области по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.



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