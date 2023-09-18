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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:11

Просмотров: 536

Житель Мангистау несколько лет держал в трудовом рабстве гражданина Узбекистана

Житель Мангистау, обманув и отобрав документы, в течение нескольких лет подвергал трудовой эксплуатации 44-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает Polisia.kz.

Фото пресс- службы ведомства
В стране и в том числе в Мангистау, как сообщает Polisia.kz, прошла широкомасштабная спецоперация «STOP-трафик».

В ходе оперативно-профилактического мероприятия управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области установлен житель региона, который в течение нескольких лет подвергал трудовой эксплуатации 44-летнего гражданина Узбекистана. Известно, что он обманул мужчину и отобрал у него документы.

- Установлено, что мужчину принуждали пасти скот и выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 км от ближайшего населенного пункта, - сообщили в пресс- службе полиции.


Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 2 части 3 статьи 126 УК (Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).

- Проводится расследование. В настоящее время потерпевшему оказывается помощь, - отметили в ведомстве.


Всего в рамках спецоперации в стране раскрыто 30 преступлений. В том числе, в других регионах выявлены три факта продажи младенцев и два факта продажи органов.




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Комментарии ( 2 )

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  • Yevgeniy 24
  • Ирон
  • Coffee
 bake (Посетители) Сегодня, 13:53
отправьте этого жителя в Узбекистан на столько же лет "погостить"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Yevgeniy 24
  • Coffee
  • Кари
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:38
а не человек.по суду потерпевшего пусть выплатит по 25 лямов за каждый год.сволочь нашелся хозяин типа бай.вечных тебе мучений зараза
 
 

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