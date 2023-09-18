Житель Мангистау несколько лет держал в трудовом рабстве гражданина Узбекистана

Фото пресс- службы ведомства
В стране и в том числе в Мангистау, как сообщает Polisia.kz, прошла широкомасштабная спецоперация «STOP-трафик».
В ходе оперативно-профилактического мероприятия управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области установлен житель региона, который в течение нескольких лет подвергал трудовой эксплуатации 44-летнего гражданина Узбекистана. Известно, что он обманул мужчину и отобрал у него документы.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 2 части 3 статьи 126 УК (Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).
Всего в рамках спецоперации в стране раскрыто 30 преступлений. В том числе, в других регионах выявлены три факта продажи младенцев и два факта продажи органов.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области установлен житель региона, который в течение нескольких лет подвергал трудовой эксплуатации 44-летнего гражданина Узбекистана. Известно, что он обманул мужчину и отобрал у него документы.
- Установлено, что мужчину принуждали пасти скот и выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 км от ближайшего населенного пункта, - сообщили в пресс- службе полиции.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 2 части 3 статьи 126 УК (Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).
- Проводится расследование. В настоящее время потерпевшему оказывается помощь, - отметили в ведомстве.
Всего в рамках спецоперации в стране раскрыто 30 преступлений. В том числе, в других регионах выявлены три факта продажи младенцев и два факта продажи органов.