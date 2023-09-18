Житель Мангистау несколько лет держал в трудовом рабстве гражданина Узбекистана

- Установлено, что мужчину принуждали пасти скот и выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 км от ближайшего населенного пункта, - сообщили в пресс- службе полиции.

- Проводится расследование. В настоящее время потерпевшему оказывается помощь, - отметили в ведомстве.