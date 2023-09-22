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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 257

Ломавших на набережной Актау балюстрады детей с помощью камер нашла полиция

Трое детей в возрасте 11, 7 и 6 лет ломали декоративные конструкции на набережной в Актау. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Полиция задержала несовершеннолетних нарушителей, впоследствии чего на их родителей составили административный протокол. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото: скриншот
Как сообщили в полицейском ведомстве, 20 сентября с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления города Актау были зафиксированы трое детей, которые ломали ограждения на набережной.

Сотрудниками управления полиции города Актау были задержаны 11, 7 и 6-летние мальчики. Их доставили в полицию вместе с родителями.

- В отношении законных представителей детей был составлен административный протокол по статье 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Кроме того, проведена профилактическая беседа как с родителями, так и с самими детьми, - сообщили в полиции.


Для справки: Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 34 500 тенге.




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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
  • sakura.68
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:12
Какое "шикарное" качество монтажа, что его могут расшатать даже дети

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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