Ломавших на набережной Актау балюстрады детей с помощью камер нашла полиция

- В отношении законных представителей детей был составлен административный протокол по статье 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Кроме того, проведена профилактическая беседа как с родителями, так и с самими детьми, - сообщили в полиции.

Как сообщили в полицейском ведомстве, 20 сентября с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления города Актау были зафиксированы трое детей, которые ломали ограждения на набережной.Сотрудниками управления полиции города Актау были задержаны 11, 7 и 6-летние мальчики. Их доставили в полицию вместе с родителями.Для справки: Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 34 500 тенге.