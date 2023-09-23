Спала у подъезда с детьми: женщину ограничили в родительских правах в Актау

- Для этого он собирает нужные документы. После будет проведена проверка со стороны алматинских органов опеки. С этим заключением мы передадим детей на попечительство, - заключила специалист.

Матери двоих детей 38 лет. В Актау она приехала на заработки из Жамбылской области. Здесь она снимала квартиру.В настоящее время ее старший ребенок 4 лет находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Девочка же, которой два года, пребывает в Доме малютки.Как стало известно, женщину пригласили на разъяснительную беседу, куда она пришла в нетрезвом виде. Своих детей за все это время мать посетила всего лишь один раз.Жулдыз Агмановой отметила, что детей намерены отдать под опеку младшему брату матери.Напомним, женщина в нетрезвом состоянии спала возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне вместе с малолетними детьми. Полиция составила на нее административный протокол.