Сбытчика фальшивых долларовых купюр задержали в Мангистау

- В ходе проведения контрольного закупа, зафиксирован факт реализации путем продажи поддельных денежных купюр. Изъяты фальшивые деньги в общей сумме 3850 долларов, - сообщает официальный представитель ведомства.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности других лиц к противоправной деятельности. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, - отметили в АФМ РК.

- Немедленно обратитесь департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда,- заявили в АФМ РК.

По данным АФМ РК, задержанный гражданин занимался сбытом поддельных денежных купюр номиналом 50 долларов США.В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В отношении фигуранта санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».АФМ РК рекомендует жителям, обнаружившим фальшивую банкноту, не пытаться ее сбыть, так как желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью, согласно статье 231 Уголовного Кодекса РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).