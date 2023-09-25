Спасатели Актау ищут утонувшего на «Шоре» мужчину

По данным спасателей, мужчина 1993 года рождения, предположительно утонул во время подводной охоты 24 сентября.



Сегодня, 25 сентября c 08:14 в 25 километрах от Актау, в районе водосбросного канала «Шора» проводились поиски утонувшего гражданина.



В поисковых работах были задействованы спасатели ДЧС, личный состав департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, а также к поискам присоединились неравнодушные люди и волонтеры Lider.kz.



В ДЧС региона сообщили, что на сегодняшний день тело не найдено.