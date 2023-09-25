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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:50

Просмотров: 136

Спасатели Актау ищут утонувшего на «Шоре» мужчину

Несчастный случай произошел в районе водоканала «Шора» 24 сентября. Поиски утонувшего мужчины ведут спасатели, неравнодушные люди и волонтеры Lider.kz. На сегодняшний день тело не найдено, сообщили в ДЧС региона.

Фото из архива Lada.kz
По данным спасателей, мужчина 1993 года рождения, предположительно утонул во время подводной охоты 24 сентября.

Сегодня, 25 сентября c 08:14 в 25 километрах от Актау, в районе водосбросного канала «Шора» проводились поиски утонувшего гражданина.

В поисковых работах были задействованы спасатели ДЧС, личный состав департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, а также к поискам присоединились неравнодушные люди и волонтеры Lider.kz.

В ДЧС региона сообщили, что на сегодняшний день тело не найдено.



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