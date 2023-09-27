Сильное задымление напугало жителей жилого комплекса в Актау

- На втором этаже блока «А» замечено задымление, однако открытого очага огня не выявлено. Возникшая проблема связана с замыканием электропроводки из-за попадания воды. На место происшествия выезжали 20 человек и 10 единиц техники, - сообщил заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабылет Ещанов.

Сообщение о задымлении в жилом комплексе «Оазис» в 15 микрорайоне Актау поступило в департамент по чрезвычайным ситуациям в 15:21. Задымление произошло в одном из блоков на лестничной площадке второго этажа.