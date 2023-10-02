Солдат-срочник умер в Мангистау: ведётся досудебное расследование

- По факту гибели ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 453 (Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека). Проводятся следственные мероприятия. Вчера проводилось вскрытие тела, чтобы установить точную причину смерти. Ждём результаты экспертизы. В случае обнаружения осколков будет проводиться дополнительная экспертиза, чтобы определить их происхождение и состав, - рассказал Ерлан Куткожа.



- В результате взрыва ранение получил ещё один военнослужащий по контракту, сержант 2000 года рождения. Ранение он получил в затылочную часть головы. Сейчас он в больнице, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Опросить военнослужащего ещё не удалось провести, так как он находится в шоковом состоянии, - отметил Ерлан Куткожа.