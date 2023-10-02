Солдат-срочник умер в Мангистау: ведётся досудебное расследование

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Главный военный прокурор Актауского гарнизона Ерлан Куткожа сообщил, что дело находится на особом контроле Главной военной прокуратуры и прокуратуры Актауского гарнизона.
Ерлан Куткожа разъяснил, что взрыв произошёл на полигоне не в месте проводимых учений, а с другой стороны, где солдаты убирали бытовой мусор.
Главный военный прокурор Актауского гарнизона отметил, что по результатам расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» произошёл хлопок неизвестного вещества. В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.
- По факту гибели ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 453 (Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека). Проводятся следственные мероприятия. Вчера проводилось вскрытие тела, чтобы установить точную причину смерти. Ждём результаты экспертизы. В случае обнаружения осколков будет проводиться дополнительная экспертиза, чтобы определить их происхождение и состав, - рассказал Ерлан Куткожа.
Ерлан Куткожа разъяснил, что взрыв произошёл на полигоне не в месте проводимых учений, а с другой стороны, где солдаты убирали бытовой мусор.
- В результате взрыва ранение получил ещё один военнослужащий по контракту, сержант 2000 года рождения. Ранение он получил в затылочную часть головы. Сейчас он в больнице, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Опросить военнослужащего ещё не удалось провести, так как он находится в шоковом состоянии, - отметил Ерлан Куткожа.
Главный военный прокурор Актауского гарнизона отметил, что по результатам расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» произошёл хлопок неизвестного вещества. В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.
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