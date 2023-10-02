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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 310

Солдат-срочник умер в Мангистау: ведётся досудебное расследование

По факту гибели солдата срочной службы на полигоне Оймаша ведётся досудебное расследование. Подробности рассказал главный военный прокурор Актауского гарнизона Ерлан Куткожа.

Иллюстративное фото
Главный военный прокурор Актауского гарнизона Ерлан Куткожа сообщил, что дело находится на особом контроле Главной военной прокуратуры и прокуратуры Актауского гарнизона.

- По факту гибели ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 453 (Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека). Проводятся следственные мероприятия. Вчера проводилось вскрытие тела, чтобы установить точную причину смерти. Ждём результаты экспертизы. В случае обнаружения осколков будет проводиться дополнительная экспертиза, чтобы определить их происхождение и состав, - рассказал Ерлан Куткожа.

Ерлан Куткожа разъяснил, что взрыв произошёл на полигоне не в месте проводимых учений, а с другой стороны, где солдаты убирали бытовой мусор.

- В результате взрыва ранение получил ещё один военнослужащий по контракту, сержант 2000 года рождения. Ранение он получил в затылочную часть головы. Сейчас он в больнице, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Опросить военнослужащего ещё не удалось провести, так как он находится в шоковом состоянии, - отметил Ерлан Куткожа.


Главный военный прокурор Актауского гарнизона отметил, что по результатам расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» произошёл хлопок неизвестного вещества. В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.



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