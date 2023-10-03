В Жанаозене задержали вымогателя

По данным полиции, 23 сентября сотрудники отдела криминальной полиции Жанаозена задержали 33-летнего мужчину, обвиняемого в вымогательстве. Установлено, что подозреваемый требовал от потерпевшего 1,5 миллиона тенге.- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Жанаозене был задержан мужчина, у которого при личном обыске обнаружили специальным образом отмеченные денежные средства, - сообщила оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления полиции города Жанаозен Бактыгуль Ельдесова.Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, отметили в полиции.