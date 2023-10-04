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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 20

В Мангистау с начала года изъято более 70 килограммов наркотиков

За девять месяцев 2023 года зарегистрировано 230 фактов наркоправонарушений, из них шестьдесят девять - наркопреступления. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
По даннм полиции, за совершение наркопреступлений к уголовной ответственности привлечены 183 лица.

- Из незаконного оборота изъяты наркотические средства, составляющие 70 килограммов 779 граммов, - сообщили в ведомстве.


Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП Мангистауской области всего с начала года проведено 220 профилактических мероприятий.

- В ходе рейдовых мероприятий было уничтожено 440 граффити-надписей, заблокировано 89 сайтов, занимающихся рекламой наркотических средств и психотропных веществ, - отметили в полиции.



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