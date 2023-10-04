В Мангистау с начала года изъято более 70 килограммов наркотиков

- Из незаконного оборота изъяты наркотические средства, составляющие 70 килограммов 779 граммов, - сообщили в ведомстве.

- В ходе рейдовых мероприятий было уничтожено 440 граффити-надписей, заблокировано 89 сайтов, занимающихся рекламой наркотических средств и психотропных веществ, - отметили в полиции.

По даннм полиции, за совершение наркопреступлений к уголовной ответственности привлечены 183 лица.Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП Мангистауской области всего с начала года проведено 220 профилактических мероприятий.