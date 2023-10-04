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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 645

Подросток загорелся во время своего дня рождения: видео сняли не в Актау

Жители Актау активно обсуждают видеокадры, на которых подросток чуть не сгорел во время празднования собственного дня рождения. Пользователи Сети предположили, что ролик был снят в Актау, однако выяснилось, что действие происходит в одном из регионов России. В ДЧС Мангистауской области напомнили о правилах безопасности при использовании свечей.

скриншот из видео
Происшествие случилось 28 сентября. На улице именинника вывели в круг, поднесли ему праздничный торт, и в этот момент облили шампанским и вывалили на него пакет муки.



От свечей и бенгальских огней вспыхнула мука вокруг виновника торжества. Именинник вовремя сориентировался и стянул с себя одежду, а друзья потушили огонь шампанским. Ребятам удалось быстро сбить пламя, именинник чудом не пострадал.

В ДЧС Мангистауской области отметили, что риск пожара во время праздников, когда зажигают свечи, резко увеличивается. Спасатели напомнили о важных правилах безопасности:

- на одноярусный торт стандартного размера будет достаточно до трех свечей, причем, в большинстве случаев можно ограничиться даже одной. От свечей-фейерверков для торта лучше всего отказаться;

- проверьте, чтобы возле торта не находились легковоспламеняющиеся предметы;

- не ставьте свечи на подоконники – занавески могут случайно загореться;

- если в помещении сильный сквозняк - внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке;

- держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные;

- не стоит забывать, что воздушный шар, наполненный газом, находящийся под давлением, может лопнуть. Например, при повышении температуры, при подъёме на высоту, попадании едких веществ, пыли, физического воздействия, звуков различной частоты и других факторов. Шары лопаются, как правило, неожиданно, и зачастую непредсказуемо, даже без очевидных воздействий;

- разрыв шара может привести к травмам (например, ушибам, ссадинам), будьте осторожны при обращении с шарами;

- воздушный шар – это незаменимый атрибут любого праздника, однако обращение с ним требует аккуратности, внимания и серьёзности. Только таким образом можно гарантировать, что праздник не будет омрачён.



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Комментарии ( 1 )

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 Макс С. (Посетители) Сегодня, 11:16
Дебильное поколение и празднует по дебильному
 
 

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