Подросток загорелся во время своего дня рождения: видео сняли не в Актау

скриншот из видео
Происшествие случилось 28 сентября. На улице именинника вывели в круг, поднесли ему праздничный торт, и в этот момент облили шампанским и вывалили на него пакет муки.
От свечей и бенгальских огней вспыхнула мука вокруг виновника торжества. Именинник вовремя сориентировался и стянул с себя одежду, а друзья потушили огонь шампанским. Ребятам удалось быстро сбить пламя, именинник чудом не пострадал.
В ДЧС Мангистауской области отметили, что риск пожара во время праздников, когда зажигают свечи, резко увеличивается. Спасатели напомнили о важных правилах безопасности:
- на одноярусный торт стандартного размера будет достаточно до трех свечей, причем, в большинстве случаев можно ограничиться даже одной. От свечей-фейерверков для торта лучше всего отказаться;
- проверьте, чтобы возле торта не находились легковоспламеняющиеся предметы;
- не ставьте свечи на подоконники – занавески могут случайно загореться;
- если в помещении сильный сквозняк - внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке;
- держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные;
- не стоит забывать, что воздушный шар, наполненный газом, находящийся под давлением, может лопнуть. Например, при повышении температуры, при подъёме на высоту, попадании едких веществ, пыли, физического воздействия, звуков различной частоты и других факторов. Шары лопаются, как правило, неожиданно, и зачастую непредсказуемо, даже без очевидных воздействий;
- разрыв шара может привести к травмам (например, ушибам, ссадинам), будьте осторожны при обращении с шарами;
- воздушный шар – это незаменимый атрибут любого праздника, однако обращение с ним требует аккуратности, внимания и серьёзности. Только таким образом можно гарантировать, что праздник не будет омрачён.
От свечей и бенгальских огней вспыхнула мука вокруг виновника торжества. Именинник вовремя сориентировался и стянул с себя одежду, а друзья потушили огонь шампанским. Ребятам удалось быстро сбить пламя, именинник чудом не пострадал.
В ДЧС Мангистауской области отметили, что риск пожара во время праздников, когда зажигают свечи, резко увеличивается. Спасатели напомнили о важных правилах безопасности:
- на одноярусный торт стандартного размера будет достаточно до трех свечей, причем, в большинстве случаев можно ограничиться даже одной. От свечей-фейерверков для торта лучше всего отказаться;
- проверьте, чтобы возле торта не находились легковоспламеняющиеся предметы;
- не ставьте свечи на подоконники – занавески могут случайно загореться;
- если в помещении сильный сквозняк - внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке;
- держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные;
- не стоит забывать, что воздушный шар, наполненный газом, находящийся под давлением, может лопнуть. Например, при повышении температуры, при подъёме на высоту, попадании едких веществ, пыли, физического воздействия, звуков различной частоты и других факторов. Шары лопаются, как правило, неожиданно, и зачастую непредсказуемо, даже без очевидных воздействий;
- разрыв шара может привести к травмам (например, ушибам, ссадинам), будьте осторожны при обращении с шарами;
- воздушный шар – это незаменимый атрибут любого праздника, однако обращение с ним требует аккуратности, внимания и серьёзности. Только таким образом можно гарантировать, что праздник не будет омрачён.