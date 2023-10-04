Подросток загорелся во время своего дня рождения: видео сняли не в Актау

Происшествие случилось 28 сентября. На улице именинника вывели в круг, поднесли ему праздничный торт, и в этот момент облили шампанским и вывалили на него пакет муки.От свечей и бенгальских огней вспыхнула мука вокруг виновника торжества. Именинник вовремя сориентировался и стянул с себя одежду, а друзья потушили огонь шампанским. Ребятам удалось быстро сбить пламя, именинник чудом не пострадал.- на одноярусный торт стандартного размера будет достаточно до трех свечей, причем, в большинстве случаев можно ограничиться даже одной. От свечей-фейерверков для торта лучше всего отказаться;- проверьте, чтобы возле торта не находились легковоспламеняющиеся предметы;- не ставьте свечи на подоконники – занавески могут случайно загореться;- если в помещении сильный сквозняк - внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке;- держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные;- не стоит забывать, что воздушный шар, наполненный газом, находящийся под давлением, может лопнуть. Например, при повышении температуры, при подъёме на высоту, попадании едких веществ, пыли, физического воздействия, звуков различной частоты и других факторов. Шары лопаются, как правило, неожиданно, и зачастую непредсказуемо, даже без очевидных воздействий;- разрыв шара может привести к травмам (например, ушибам, ссадинам), будьте осторожны при обращении с шарами;- воздушный шар – это незаменимый атрибут любого праздника, однако обращение с ним требует аккуратности, внимания и серьёзности. Только таким образом можно гарантировать, что праздник не будет омрачён.