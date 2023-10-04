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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 21:40

Просмотров: 702

В ДЧС рассказали о пожаре на мусорном полигоне вблизи Актау

В Актау горит мусорный полигон. В данный момент площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня на данный момент не наблюдается. Об этом сообщает ДЧС Мангистауской области.

фото жителя Актау
Жители Актау вновь ощущают негативные последствия горения мусорного полигона.

Видеозапись горящей свалки была сделана одним из местных жителей.



На кадрах видно густую дымку. По всей видимости, площадь возгорания весьма значительная.

В ДЧС Мангистауской области отмечают, что сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном в селе Баянды, поступило спасателям 4 октября в 18:58.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, а тление замечено на площади 250 квадратных метров.

- На месте происшествия задействовано оборудование и персонал для тушения пожара: одна единица техники от ДЧС и семь единиц спецтехники, включая два погрузчика, два самосвала, три водовоза и 15 работников. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на данный момент не наблюдается, - сообщает ДЧС Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Вчера, 22:28
Специально поджигают безмозглые особы и травят детей , стариков …..!!!!
 
 

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