В ДЧС рассказали о пожаре на мусорном полигоне вблизи Актау

- На месте происшествия задействовано оборудование и персонал для тушения пожара: одна единица техники от ДЧС и семь единиц спецтехники, включая два погрузчика, два самосвала, три водовоза и 15 работников. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на данный момент не наблюдается, - сообщает ДЧС Мангистауской области.

Жители Актау вновь ощущают негативные последствия горения мусорного полигона.Видеозапись горящей свалки была сделана одним из местных жителей.На кадрах видно густую дымку. По всей видимости, площадь возгорания весьма значительная.В ДЧС Мангистауской области отмечают, что сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном в селе Баянды, поступило спасателям 4 октября в 18:58.Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, а тление замечено на площади 250 квадратных метров.