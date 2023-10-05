Пьяного дебошира сняли с поезда сообщением «Мангистау-Атырау»

- В отношении него составлен административный материал сразу по трем статьям КоАП РК: ст. 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), ст. 434 (Мелкое хулиганство), ст. 667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и наложен штраф в размере 5 МРП, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.



По данным полицейских, мужчина не выполнял требования представителей власти и оказывал сопротивление.Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявили алкогольное опьянение средней степени.Решением Мангистауского районного суда, за мелкое хулиганство и неповиновение мужчина должен будет выплатить штраф в размере 50 МРП, то есть 172 500 тенге.