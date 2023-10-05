Вонять будет больше! Площадь пожара на мусорном полигоне вблизи Актау увеличилась в два раза

- В настоящее время на ликвидацию происшествия задействованы силы и средства от ДЧС (8 сотрудников, 2 единицы техники и 1 летательный аппарат), а также от местного исполнительного органа (20 работников и 11 единиц техники), включая 6 самосвалов, 3 погрузчика и 2 водовоза. Работы по рекультивации полигона продолжаются. Важно отметить, что на данный момент нет информации о жертвах и пострадавших. Кроме того, нет угрозы распространения огня на соседний жилой сектор, - сообщает ДЧС Мангистауской области.

По данным на 5 октября в 17:00, площадь горения на полигоне составляет 520 квадратных метров.Накануне, 4 октября, жители Актау пожаловались на сильный запах гари в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.В ДЧС Мангистауской области добавили, что сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на мусорном полигоне поступило спасателям 4 октября в 18:58.Площадь пожара изначально составляла 200 квадратных метров, а тление замечено на площади 250 квадратных метров.