Горит мусор: жители Актау жалуются на запах гари

Мы находимся в 14 микрорайоне, и запах гари настолько силен, что приходится закрывать окна. Подобные случаи происходят с завидной регулярностью. Почему служба чрезвычайных ситуаций не предупреждает нас об этой проблеме? У нас нет никакой информации, - говорит жительница Марьям Хайдарова.



Жители Актау массово жалуются на интенсивный запах гари.Аналогичные жалобы поступают от жителей разных микрорайонов Актау, и даже от жителей села Акшукур.В департаменте экологии Мангистауской области сообщают, что в селе Баянды возник пожар на мусорном полигоне. На место происшествия выехала дежурная бригада службы чрезвычайных ситуаций.Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе. В апреле 2022 года сообщалось о возгорании мусорного полигона в поселке Баянды Мунайлинского района.