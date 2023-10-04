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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 19:54

Просмотров: 826

Горит мусор: жители Актау жалуются на запах гари

Жители Актау жалуются на сильный запах гари в городе. Люди пишут, что из-за этого невозможно открыть окна в квартирах. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау массово жалуются на интенсивный запах гари.

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Мы находимся в 14 микрорайоне, и запах гари настолько силен, что приходится закрывать окна. Подобные случаи происходят с завидной регулярностью. Почему служба чрезвычайных ситуаций не предупреждает нас об этой проблеме? У нас нет никакой информации, - говорит жительница Марьям Хайдарова.

Аналогичные жалобы поступают от жителей разных микрорайонов Актау, и даже от жителей села Акшукур.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщают, что в селе Баянды возник пожар на мусорном полигоне. На место происшествия выехала дежурная бригада службы чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в городе. В апреле 2022 года сообщалось о возгорании мусорного полигона в поселке Баянды Мунайлинского района.



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