Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Октября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.02 KZT
  • €1 = 502.45 KZT
  • 1 RUB = 4.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 239

Пожар на мусорном полигоне вблизи Актау: крупный штраф выписали коммунальному предприятию

ГКП «Мангистау Жылу» обвинили в нарушении требований пожарной безопасности. Предприятие оштрафовали на сумму 500 МРП, то есть 1 миллион 725 тысяч тенге. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Кадр видеоролика
Штраф в размере более 1,5 миллиона тенге выписали ГКП «Мангистау Жылу». Предприятие обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, вследствие которого вблизи Актау произошёл пожар на мусорном полигоне.

- Данный полигон предназначен для утилизации твёрдо-бытовых отходов, включая мусор из населённых пунктов. Ликвидация пожара на полигоне усложнялась из-за его рельефа, в виде оврага, глубина которого составляла 12-13 метров. В связи с нарушением требований пожарной безопасности, в соответствии со статьёй 336 Административного Кодекса Республики Казахстан, возбуждено административное дело в отношении ГКП «Мангистау Жылу», и приняты административные меры в виде наложения штрафа в размере 500 МРП, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.


Напомним, 4 октября жители Актау жаловались на сильный запах гари в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика