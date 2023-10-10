Пожар на мусорном полигоне вблизи Актау: крупный штраф выписали коммунальному предприятию

- Данный полигон предназначен для утилизации твёрдо-бытовых отходов, включая мусор из населённых пунктов. Ликвидация пожара на полигоне усложнялась из-за его рельефа, в виде оврага, глубина которого составляла 12-13 метров. В связи с нарушением требований пожарной безопасности, в соответствии со статьёй 336 Административного Кодекса Республики Казахстан, возбуждено административное дело в отношении ГКП «Мангистау Жылу», и приняты административные меры в виде наложения штрафа в размере 500 МРП, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Штраф в размере более 1,5 миллиона тенге выписали ГКП «Мангистау Жылу». Предприятие обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, вследствие которого вблизи Актау произошёл пожар на мусорном полигоне.Напомним, 4 октября жители Актау жаловались на сильный запах гари в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.