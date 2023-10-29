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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 674

Смерть от удара током: что грозит виновному в Актау

Назначена экспертиза, сообщили в департаменте полиции региона.

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Скончавшемуся в результате удара током сантехнику, как отметили в полиции, было 29 лет.

28 октября в 17.03 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о том что, мужчину в одном из домов 17 микрорайона ударило током.

На вызов выехала следственно-оперативная группа. Мужчина умер от удара током. Назначена экспертиза.

Смерть от удара током: что грозит виновному в Актау


Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виновному может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 октября в доме №3 в 17 микрорайоне.



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