Смертельная травля клопов в Актау: глава семейства заявил о сложностях с экспертизой

Жанболат Келмеденов
По словам Жанболата Келмеденова, трагедия унесла жизни двух его детей: двухлетней Марьям и 10-месячного Берекета. Мужчина возмущен, что соседка, которая не предупредила его семью о травле клопов, все еще находится на свободе.
Глава семейства отметил, что ему тяжело рассказывать о случившемся, однако он считает необходимым рассказать, как все произошло, чтобы это послужило уроком для всех казахстанцев.
-
Мужчина подчеркивает, что он не первый в Актау, кому пришлось хоронить детей из-за халатности соседей. Жанболат Келмеденов требует, чтобы власти запретили продажу средств для травли клопов, в составе которых есть смертельные вещества.
Отец погибших детей уверен, что трагедию можно было предотвратить.
Напомним, 22 октября жителей Актау шокировала новость о том, что после травли клопов в квартире одной из жительниц дома №14 в 7 микрорайоне отравилась семья. Двое детей погибли. Прокуратура Мангистауской области взяла уголовное дело под контроль.
- У полицейских связаны руки из-за экспертизы, которую в Актау не могут провести. Нет заключения. Не могут выявить состав препарата, из-за которого произошло отравление. Я требую справедливости. Мы похоронили двоих детей, вы думаете, это просто?! Эта женщина до сих пор на свободе, якобы потому что у нее несовершеннолетний ребенок, - рассказал Жанболат Келмеденов.
Фото детей предоставил отец малышей.
Глава семейства отметил, что ему тяжело рассказывать о случившемся, однако он считает необходимым рассказать, как все произошло, чтобы это послужило уроком для всех казахстанцев.
-
Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились, позвонили врачу, нам сказали дать детям «смекту», я сходил в аптеку, к ночи все вроде стало нормальным. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До скорой я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным, - говорит глава семьи.
Мужчина подчеркивает, что он не первый в Актау, кому пришлось хоронить детей из-за халатности соседей. Жанболат Келмеденов требует, чтобы власти запретили продажу средств для травли клопов, в составе которых есть смертельные вещества.
Отец погибших детей уверен, что трагедию можно было предотвратить.
- Соседка не предупредила нас, хотя они с моей женой состоят в общедомовом чате. КСК тоже были не в курсе. Если бы мы знали, то ушли бы в безопасное место. Дети бы живы остались. Считаю, что она заслуживает максимального наказания, - заключил житель Актау.
Напомним, 22 октября жителей Актау шокировала новость о том, что после травли клопов в квартире одной из жительниц дома №14 в 7 микрорайоне отравилась семья. Двое детей погибли. Прокуратура Мангистауской области взяла уголовное дело под контроль.