Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Ноября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.89 KZT
  • €1 = 497.99 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 372

Смертельная травля клопов в Актау: глава семейства заявил о сложностях с экспертизой

Жанболат Келмеденов - отец двоих детей, которые умерли после того как в соседней квартире решили потравить клопов. Мужчина рассказал, что в Актау не могут провести экспертизу, которая могла выявить состав препарата для дезинсекции. Он заявил, что не намерен прощать соседку, и потребовал справедливого суда.

Жанболат Келмеденов
По словам Жанболата Келмеденова, трагедия унесла жизни двух его детей: двухлетней Марьям и 10-месячного Берекета. Мужчина возмущен, что соседка, которая не предупредила его семью о травле клопов, все еще находится на свободе.

- У полицейских связаны руки из-за экспертизы, которую в Актау не могут провести. Нет заключения. Не могут выявить состав препарата, из-за которого произошло отравление. Я требую справедливости. Мы похоронили двоих детей, вы думаете, это просто?! Эта женщина до сих пор на свободе, якобы потому что у нее несовершеннолетний ребенок, - рассказал Жанболат Келмеденов.



Смертельная травля клопов в Актау: глава семейства заявил о сложностях с экспертизой

Фото детей предоставил отец малышей.

Глава семейства отметил, что ему тяжело рассказывать о случившемся, однако он считает необходимым рассказать, как все произошло, чтобы это послужило уроком для всех казахстанцев.

-
Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились, позвонили врачу, нам сказали дать детям «смекту», я сходил в аптеку, к ночи все вроде стало нормальным. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До скорой я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным, - говорит глава семьи.


Мужчина подчеркивает, что он не первый в Актау, кому пришлось хоронить детей из-за халатности соседей. Жанболат Келмеденов требует, чтобы власти запретили продажу средств для травли клопов, в составе которых есть смертельные вещества.

Отец погибших детей уверен, что трагедию можно было предотвратить.

- Соседка не предупредила нас, хотя они с моей женой состоят в общедомовом чате. КСК тоже были не в курсе. Если бы мы знали, то ушли бы в безопасное место. Дети бы живы остались. Считаю, что она заслуживает максимального наказания, - заключил житель Актау.


Напомним, 22 октября жителей Актау шокировала новость о том, что после травли клопов в квартире одной из жительниц дома №14 в 7 микрорайоне отравилась семья. Двое детей погибли. Прокуратура Мангистауской области взяла уголовное дело под контроль.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bober (Посетители) Сегодня, 16:17
Мужчине искренние соболезнования! Сложно представить как это - потерять двух маленьких деток...

В общем - результат халатности, наплевательского отношения друг к другу простых людей, служб и ведомств. Печальный результат бардака в городе...

Нет в городе сильной руки, который по звонку тут же уволил бы того, кто был на дежурстве в скорой в этот день, врача "порекомендовавшего" смекту. Соседку в изолятор вместе с исполнителями и владельцем шараги, которая отравила детей. У нас всё по закону, видите ли, только тогда, когда закон позволяет бездействовать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика