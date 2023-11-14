Смертельная травля клопов в Актау: глава семейства заявил о сложностях с экспертизой

- У полицейских связаны руки из-за экспертизы, которую в Актау не могут провести. Нет заключения. Не могут выявить состав препарата, из-за которого произошло отравление. Я требую справедливости. Мы похоронили двоих детей, вы думаете, это просто?! Эта женщина до сих пор на свободе, якобы потому что у нее несовершеннолетний ребенок, - рассказал Жанболат Келмеденов.

Фото детей предоставил отец малышей.



Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились, позвонили врачу, нам сказали дать детям «смекту», я сходил в аптеку, к ночи все вроде стало нормальным. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До скорой я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным, - говорит глава семьи.

- Соседка не предупредила нас, хотя они с моей женой состоят в общедомовом чате. КСК тоже были не в курсе. Если бы мы знали, то ушли бы в безопасное место. Дети бы живы остались. Считаю, что она заслуживает максимального наказания, - заключил житель Актау.