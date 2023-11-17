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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:07

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Ударили 12-летнюю спортсменку палкой в Актау: скандал прокомментировали в федерации художественной и эстетической гимнастики

В социальной сети появилась информация, что девочку ударила помощница тренера. Об этом говорится в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. В полиции подтвердили, что мать 12-летней спортсменки написала заявление. Глава федерации художественной и эстетической гимнастики назвала распространённую информацию клеветой.

фото с сайта sfsi.ru
Журналист Михаил Козачков написал в социальных сетях о том, что к нему обратилась мать девочки, которую ударила помощница тренера.

Ударили 12-летнюю спортсменку палкой в Актау: скандал прокомментировали в федерации художественной и эстетической гимнастики


- Вот такое фото пришло в @Koza4kovBot, а прислала его жительница Актау Жадыра Телова. На снимке ее дочь после тренировки по гимнастике. Как рассказывает Жадыра, девочку дважды ударила инвентарной палкой помощник тренера. Она же - несовершеннолетняя дочь Гульзиры Акджигитовой, руководителя Федерации по художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области. Причем, тренировки оплачивает государство через программу Damu Bala (Artsport). За эти действия к административной ответственности может быть привлечена как раз Гульзира Акджигитова, как мама виновной, во-первых, за умышленное нанесение легкого вреда здоровью, а во-вторых, за ненадлежащее воспитание ребенка. Сразу видно, готовят девочек к взрослой жизни, - говорится в публикации.

В департаменте полиции подтвердили, что данный факт произошел 9 ноября в спорткомплексе "Меловой". Мама 12-летней девочки написала заявление в полицию. Назначена экспертиза.

- По данному факту составлен административный протокол по статье 73-2 ч. 1 ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью") КоАП РК, – говорится в сообщении.


Ситуацию прокомментировала руководитель федерации художественной и эстетической гимнастики. Она назвала распространяющуюся информацию клеветой.

- Который день мы оправдываемся и извинения просим, если что-то не так. Но этот человек продолжает писать заявления и на меня, и везде. Обращалась в министерство спорта, полицию, управление спорта. Короче, везде пишет. Это конфликт между мной и ее мамой. И он задел детей. Меня вызвали в управление спорта, я сейчас здесь нахожусь. Моя дочь помогает тренеру, ей 16 лет, она по закону имеет право помогать. В тот день она тренировала. По поводу побоев я не знаю, может быть, сами нанесли, я спросила у детей. Меня там не бывает, я просто руковожу, а работаю я на железной дороге, меня в этот момент не было, - рассказала в интервью корреспонденту Lada.kz директор Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики Гульзира Акжигитова.



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