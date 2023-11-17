Ударили 12-летнюю спортсменку палкой в Актау: скандал прокомментировали в федерации художественной и эстетической гимнастики

- Вот такое фото пришло в @Koza4kovBot, а прислала его жительница Актау Жадыра Телова. На снимке ее дочь после тренировки по гимнастике. Как рассказывает Жадыра, девочку дважды ударила инвентарной палкой помощник тренера. Она же - несовершеннолетняя дочь Гульзиры Акджигитовой, руководителя Федерации по художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области. Причем, тренировки оплачивает государство через программу Damu Bala (Artsport). За эти действия к административной ответственности может быть привлечена как раз Гульзира Акджигитова, как мама виновной, во-первых, за умышленное нанесение легкого вреда здоровью, а во-вторых, за ненадлежащее воспитание ребенка. Сразу видно, готовят девочек к взрослой жизни, - говорится в публикации.



- По данному факту составлен административный протокол по статье 73-2 ч. 1 ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью") КоАП РК, – говорится в сообщении.

- Который день мы оправдываемся и извинения просим, если что-то не так. Но этот человек продолжает писать заявления и на меня, и везде. Обращалась в министерство спорта, полицию, управление спорта. Короче, везде пишет. Это конфликт между мной и ее мамой. И он задел детей. Меня вызвали в управление спорта, я сейчас здесь нахожусь. Моя дочь помогает тренеру, ей 16 лет, она по закону имеет право помогать. В тот день она тренировала. По поводу побоев я не знаю, может быть, сами нанесли, я спросила у детей. Меня там не бывает, я просто руковожу, а работаю я на железной дороге, меня в этот момент не было, - рассказала в интервью корреспонденту Lada.kz директор Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики Гульзира Акжигитова.