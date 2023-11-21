Полицейские проверили аптеки и медучреждения в Мангистау

На территории Мангистауской области с 13 по 17 ноября проводили республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек».



Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели рейдовые мероприятия в шести медицинских организациях, семи предприятиях и десяти аптеках.



В рамках данного мероприятия сотрудниками полиции зарегистрировано девять административных и два уголовных правонарушения.



Также в ходе проверки ограничили в обороте 48 372 ампулы наркотических веществ, 26 485 ампул и 600 таблеток психотропных веществ, и 161,7 тонны прекурсоров.