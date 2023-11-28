Двоих полицейских уволили за драку в ночном клубе в Актау

- 27 ноября текущего года, около 02:00 часов в ходе ножевой драки в одном из ночных клубов города Актау установлен начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау Е.О., который в алкогольно-опьяненном состоянии использовал столовый нож и нанёс ранения гражданскому лицу Ж.Е., гражданину РК 1996 года рождения. При этом, драку спровоцировал находившийся в компании Е.О., командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции Н.М., который словесно оскорбил Ж.Е. и первым нанёс удар по лицу потерпевшему. В итоге, полицейские, используя служебные полномочия, вызвав дежурный экипаж, подались в бегство с места события, - говорится в рассылаемом сообщении.

- В социальных сетях распространяется информация о том, что двое сотрудников инициировали драку в одном из ночных клубов г.Актау, в ходе которой использовался столовый нож. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел. При этом, информация о том, что в драке использовался столовый нож, - не соответствует действительности. Разъясняем, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - сообщили в полицейском ведомстве.

- Оба сотрудника не задержаны. Находятся под подпиской о невыезде. Сегодня, 27 ноября, были уволены по отрицательным мотивам, - сообщил источник, приближенный к правоохранительным органам.

По данным из социальных сетей, драка случилась в ночь с 26 на 27 ноября в одном из развлекательных заведений.В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, подтвердив, что по данному факту начато досудебное расследование, а также уволены два сотрудника, однако, отказались раскрывать имена и должности подозреваемых. В ведомстве опровергли информацию о том, что в ходе драки использовался нож.Источник Lada.kz в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемыми в совершении драки являются начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.