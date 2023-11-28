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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 00:12

Просмотров: 64

Двоих полицейских уволили за драку в ночном клубе в Актау

В социальных сетях распространяется информация о том, что в одном из ночных клубов Актау произошла драка, которую инициировали двое правоохранителей. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что данное дело расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство). Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел.

Фото из архива Lada.kz
По данным из социальных сетей, драка случилась в ночь с 26 на 27 ноября в одном из развлекательных заведений.

- 27 ноября текущего года, около 02:00 часов в ходе ножевой драки в одном из ночных клубов города Актау установлен начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау Е.О., который в алкогольно-опьяненном состоянии использовал столовый нож и нанёс ранения гражданскому лицу Ж.Е., гражданину РК 1996 года рождения. При этом, драку спровоцировал находившийся в компании Е.О., командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции Н.М., который словесно оскорбил Ж.Е. и первым нанёс удар по лицу потерпевшему. В итоге, полицейские, используя служебные полномочия, вызвав дежурный экипаж, подались в бегство с места события, - говорится в рассылаемом сообщении.


В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, подтвердив, что по данному факту начато досудебное расследование, а также уволены два сотрудника, однако, отказались раскрывать имена и должности подозреваемых. В ведомстве опровергли информацию о том, что в ходе драки использовался нож.

- В социальных сетях распространяется информация о том, что двое сотрудников инициировали драку в одном из ночных клубов г.Актау, в ходе которой использовался столовый нож. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел. При этом, информация о том, что в драке использовался столовый нож, - не соответствует действительности. Разъясняем, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - сообщили в полицейском ведомстве.


Источник Lada.kz в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемыми в совершении драки являются начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.

- Оба сотрудника не задержаны. Находятся под подпиской о невыезде. Сегодня, 27 ноября, были уволены по отрицательным мотивам, - сообщил источник, приближенный к правоохранительным органам.



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