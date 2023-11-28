Труп мужчины нашли в 7 микрорайоне Актау: полиция арестовала подозреваемых

- С санкции суда были взяты под арест сроком на два месяца двое мужчин в возрасте 22 и 41 года, - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.

Возле дома №3 в 7 микрорайоне 15 ноября был обнаружен труп 43-летнего мужчины. Тогда на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, и была назначена судебная экспертиза.Факт произошедшего зарегистрировали в ЕРДР городского управления полиции по статье 106 УК РК.1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.