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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 15:32

Просмотров: 2273

Закладчика из Мангистау задержали в Таразе

В Жамбылской области по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере задержан 24-летний уроженец Мангистауской области. По месту жительства у мужчины обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения а-pvp, общим весом 214,9 грамма. Об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

Фото с сайта Polisia.kz
Закладчик действовал по указанию куратора, сообщавшего через специальное приложение координаты тайников-закладок. Для этого, перед получением первого задания, его дистанционно обучали делать закладки и требовали фотоотчет.

- За проделанную работу расплачивались криптовалютой. В ходе задержания подозреваемый показал тайники, где успел уже оставить закладки с запрещенным веществом. Чтобы не вызывать подозрений, по адресам он ходил пешком. Мужчина осуществлял расфасовку наркотических средств в съемной квартире, куда он специально съехал от родителей, - говорится в сообщении департамента полиции Жамбылской области.


Оперативные мероприятия по выявлению наркокурьера и последующему обнаружению закладок наркотиков произведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности региона в рамках ОПМ «Карасора-2023» и «Правопорядок».

- Задержанный водворен в изолятор временного содержания в Таразе. Он является уроженцем Мангистауской области, переехал в Тараз два года назад. Нигде не работает. Начал заниматься закладкой наркотических средств примерно два месяца назад. Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 296 части Уголовного кодекса РК («Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере»). В настоящее время оперативниками проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправным деяниям, – рассказал Алим Бажикбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности региона.



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