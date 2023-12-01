Риелтор из Актау продавала квартиры льготников

- С этим риелтором я познакомилась в 2019 году. Тогда она помогла купить мне квартиру, поэтому два года назад я обратилась к ней повторно. За услуги риелтора она просит у всех 550 тысяч и почти у всех нас она взяла по 3,5 миллиона первоначальный взнос, обязательно просила расчёт наличными, - поделилась жительница Актау.

- Да, она говорила, что половина дома принадлежит акимату, а половина дома ей принадлежит. Мы обратились к начальнику управления строительства Мангистауской области. Айнур Жалгасовна тоже подтвердила данный факт и сказала, что ИП Карина в лице Салаховой, никакого отношения не имеет и иметь не может. Как она сказала, между Отбасы банком и государством не может быть никакой прокладки в виде какой-то ТООшки, ИПшки, - пояснила Каршыга Кушкинов, адвокат потерпевшей стороны.

- Как нам кажется, что УП Актау именно поддерживает не права граждан, законные интересы потерпевших, разобраться в ситуации, а именно, поддерживает права подозреваемых и тем самым даёт почву для развития мошенничества в Республике Казахстан, - отметил правозащитник.