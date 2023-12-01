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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 136

Риелтор из Актау продавала квартиры льготников

Жительница Актау помогала покупателям приобрести квартиры, предназначенные для людей из социально уязвимых слоёв населения, выдавая их за свои собственные. В полиции области рассказали, что в данный момент ведётся расследование по факту мошенничества. Об этом сообщается на Astana.tv.

Иллюстративное фото с сайта dan-invest.ru
Риелтор в Актау, как передаёт Astana.tv, продавала квартиры, предназначенные для инвалидов, многодетных и других категорий очередников. Женщина выдавала жильё в новостройках, построенных по госпрограмме за своё собственное. За два года ей удалось обмануть десятки людей, нанеся ущерб на 18 миллионов тенге.

Санбиби Кадырова, одна из потерпевших, рассказала, что риелтор помимо оплаты её услуг просила 3,5 миллиона тенге за первоначальный взнос.

- С этим риелтором я познакомилась в 2019 году. Тогда она помогла купить мне квартиру, поэтому два года назад я обратилась к ней повторно. За услуги риелтора она просит у всех 550 тысяч и почти у всех нас она взяла по 3,5 миллиона первоначальный взнос, обязательно просила расчёт наличными, - поделилась жительница Актау.


Как выяснилось позже, жильё в жилом комплексе «Акку-3» предназначалось для очередников из числа инвалидов, многодетных семей и других льготных категорий граждан. Людям же женщина говорила, что половина квартир в доме принадлежит лично ей. В качестве гаранта выдавала фискальный чек и договор.

- Да, она говорила, что половина дома принадлежит акимату, а половина дома ей принадлежит. Мы обратились к начальнику управления строительства Мангистауской области. Айнур Жалгасовна тоже подтвердила данный факт и сказала, что ИП Карина в лице Салаховой, никакого отношения не имеет и иметь не может. Как она сказала, между Отбасы банком и государством не может быть никакой прокладки в виде какой-то ТООшки, ИПшки, - пояснила Каршыга Кушкинов, адвокат потерпевшей стороны.


Адвокат подчеркнул, что обманутые покупатели написали заявление в полицию, но спустя время следователь его прекратил.

- Как нам кажется, что УП Актау именно поддерживает не права граждан, законные интересы потерпевших, разобраться в ситуации, а именно, поддерживает права подозреваемых и тем самым даёт почву для развития мошенничества в Республике Казахстан, - отметил правозащитник.


В департаменте полиции Мангистауской области, в свою очередь, сообщили, что расследование продолжается, так как данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 (Мошенничество), и что ущерб от нанесённых действий риелтора составил 18 миллионов тенге.



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