В Мангистау пропал мужчина

Волонтёры lider.kz и полиция разыскивают без вести пропавшего 52-летнего мужчину. Он вышел из дома 19 октября в селе Кызылтобе и по настоящее время его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 165 сантиметров, волосы седые. Имеет инвалидность II группы.Был одет в черную толстовку с капюшоном, безрукавку и темно-синие джинсы.Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам: +7 (700) 911-72-92, либо 102.