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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 20

В Мангистау пропал мужчина

Полиция и волонтёры просят отозваться тех, кто знает о местонахождении без вести пропавшего Курбанчаева Кайрата Арыкбаевича 1971 года рождения.

Фото предоставили волонтёры
Волонтёры lider.kz и полиция разыскивают без вести пропавшего 52-летнего мужчину. Он вышел из дома 19 октября в селе Кызылтобе и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, волосы седые. Имеет инвалидность II группы.

Был одет в черную толстовку с капюшоном, безрукавку и темно-синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам: +7 (700) 911-72-92, либо 102.

В Мангистау пропал мужчина



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