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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 445

ДЧС: Жители Актау ощутили землетрясение с интенсивностью в 3 балла

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям области, жертв и пострадавших при землетрясении нет.

фото со спутника
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подтвердили информацию о землетрясении, которое ощутили местные жители сегодня, 7 декабря, в период с 9 до 9:30 утра.

- Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) подтверждает землетрясение, произошедшее 7 декабря в 10 часов 15 минут (время Алматы) в 311 км от Актау, вблизи Баку Азербайджанской Республики на Каспийском море с магнитудой 5.7 балла глубиной 35 километров. В городе Актау ощущалось землетрясения с интенсивностью 3 балла (41.09° с. ш. 49.71° в.д.). Разрушенных зданий и пострадавших жителей нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС.


Напомним, В редакцию lada.kz поступают сообщения от горожан о том, что в некоторых районах города ощущаются вибрация и толчки, схожие с землетрясением.



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