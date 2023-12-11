Домогался школьницы: подозреваемого задержали в Мангистау

- Полиция задержала 19-летнего парня. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции региона.



В ведомстве сообщили, что 8 декабря 2023 года женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 10-летней дочери неизвестный пишет сообщения интимного характера через мессенджер WhatsApp.Напомним, в социальной сети Instagram появилась информация, что 20-летнего жителя села Батыр Мангистауской области подозревают в домогательствах к несовершеннолетней. Мама пятиклассницы обнаружила в телефоне несовершеннолетней дочери ее переписку со взрослым мужчиной. Мужчина присылал девочке непристойные сообщения и требовал ее обнажённые фотографии. Женщина назначила встречу мужчине, после, когда молодой человек приехал на встречу, она сняла все это на телефон и вызвала полицию.