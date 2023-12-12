Из снежного плена вызволили 50 водителей в Мангистау

- В этой связи рекомендуем водителям быть предельно внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, скоростной режим и избегать резкого торможения. Призываем всех владельцев автотранспорта в этот период использовать зимние шины.

Кроме того, советуем быть внимательными к сообщениям диспетчерской службы ДЧС и не выезжать без крайней необходимости на загородные дороги при ухудшении погодных условий, - обратились в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

На автомобильных дорогах республиканского значения Мангистауской области образовались гололедица и снежный накат. В целях обеспечения безопасности дорожного движения было закрыто движение на следующих участках автодорог: Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау; Жетыбай - Жанаозен и Актау - Курык.Вместе с тем, на отдельных участках дорог образовались заторы автотранспортных средств, водители которых проигнорировали сообщения о запрещении движения, при этом силами Мангистауского филиала ТОО «КАЖсервис» было вызволено из снежного плена порядка 120 человек и 50 автомобилей.Для расчистки автодорог от снега и ликвидации гололеда задействовано 25 единиц специализированной техники (комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики) и 40 сотрудников персонала Мангистауского областного филиала ТОО «КАЖсервис». Произведена россыпь противогололедного материала на проезжую часть в объеме 416 кубических метров.Ранее сообщалось о закрытии трасс республиканского значения.