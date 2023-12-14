Мы замерзаем: жители посёлка Ак Желкен жалуются на перебои с подачей газа

«У нас проблемы с газом. За день могут выключать по три раза. Мы ездили в акимат, нас отвезли в газо-распределительный пункт и сказали, что там необходим ремонт. Обещали, что сегодня все сделают, но мы сомневаемся. Это продолжается уже неделю, и мы не впервые к ним обращаемся. Наши дома топятся газом. Люди без тепла, газ отключают без предупреждения, оборудование может сломаться, дети заболевают, очень холодно», - рассказала жительница поселка.

«Там действительно на газо-распределительном пункте необходим небольшой ремонт. Его уже сделали. Мы не отключаем газ, падает давление. У тех, у кого установлены старые советские котлы, оборудование работает нормально без перебоев. А вот современное дорогостоящее европейское, к сожалению, действительно, может отключаться. Но тут дело не только в ремонте. Дело в том, что труба, которая идет в Ак Желкен также питает и МАЭК, а потребление в морозные дни там сильно увеличивается. Плюс это тупиковый поселок, нет «обратки». Поэтому важно в перспективе для устранения понижения давления создать там кольцевую линию через город и Умирзак. Но это, в лучшем случае, будет в 2025 году. Если в следующем году сделаем проект и выбьем средства», - рассказал Бисенгали Кенжалиев.





Люди говорят, из-за перепадов подачи газа дорогостоящее оборудование портится, а в помещениях становится очень холодно.Сегодня, 14 декабря, жители бывшего посёлка Приморский и ныне Ак Желкена встретились с администрацией Умирзака и специалистами АО «Интергаз Центральная Азия». Специалисты пообещали людям наладить подачу газа уже к завтрашнему дню.Однако аким Умирзака Бисенгали Кенжалиев, помимо обещаний наладить ситуацию, рассказал сразу о трех причинах неполадок с газом. При этом уточнил, что полного отключения газа не было ни разу.В целом, считают в акимате, ситуация стабилизируется после повышения температуры воздуха на улице. К счастью, для жителей Ак желкена и мангистаусцев в целом, произойдет это уже на выходных. Синоптики обещают в субботу, 16 декабря 0 градусов, а 17 декабря уже +3.