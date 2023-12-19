«Никакие службы не реагируют»: потоком воды залило спуск к морю и ресторан «Элис» в Актау

«Прорвало трубу, пожарный гидрант. Вода с такой скоростью заливает «Элис». Никакие службы не реагируют, даже телефон не поднимают», - комментирует очевидец.



Жители города, описывая ситуацию на видео, говорили, что не могут дозвониться до коммунальных служб.Однако в пресс-службе КЖСА нам пояснили, что данный порыв относится к технической воде. По словам представителя компании, уже в 22.30 коммунальщики перекрыли воду и потоп прекратился. Ремонтные работы будут проводиться сегодня. В настоящее время под ограничением по подаче технической воды находятся 14 и 15 микрорайоны.