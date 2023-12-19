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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 1837

«Никакие службы не реагируют»: потоком воды залило спуск к морю и ресторан «Элис» в Актау

Видео крупной аварии на трубопроводе технической воды попало на видео. Жители Актау сняли, как вода бурным потоком проливалась в сторону развлекательного комплекса «Элис» и «спускалась» по лестницам. В пресс-службе КЖСА прокомментировали аварию.

кадр из видео
Жители города, описывая ситуацию на видео, говорили, что не могут дозвониться до коммунальных служб.

«Прорвало трубу, пожарный гидрант. Вода с такой скоростью заливает «Элис». Никакие службы не реагируют, даже телефон не поднимают», - комментирует очевидец.

Однако в пресс-службе КЖСА нам пояснили, что данный порыв относится к технической воде. По словам представителя компании, уже в 22.30 коммунальщики перекрыли воду и потоп прекратился. Ремонтные работы будут проводиться сегодня. В настоящее время под ограничением по подаче технической воды находятся 14 и 15 микрорайоны.




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Комментарии ( 2 )

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Kzhsa_kzhsa (Посетители) Сегодня, 10:33
Вчера 18.12.23г. в 22:30 часов по адресу 7 а микроайоне на побережье на против гостиницы "Ренессанс Актау" возле кафе "Элис" в связи неисправности пожарного гидранта произошел порыв на трубопроводе технической воды. Со стороны ГКП "КЖСА" проведено отключение будем брать в работу для устранения порыва!
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 10:21
Никакие службы не реагируют, даже телефон не поднимают
Это нормальная практика в КЖСА,АУЭС,РКЦ и т.д.
 
 

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