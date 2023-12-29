Полиция Актау устанавливает личности сломавших шлагбаум в жилом комплексе

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В ночь с 28 на 29 декабря в 03:20 часов в жилом комплексе President неизвестные сломали шлагбаум. На место происшествия выехал наряд полиции.
В данный момент проводится расследование и устанавливаются личности подозреваемых.
- Факт содеянного зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что вандалы сломали
шлагбаум в одном из жилых комплексов в Актау.Для справки:
Статья 202. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние:
1) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;
2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;
3) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;
4) совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;
5) причинившее крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:
1) по неосторожности смерть человека;
2) причинение особо крупного ущерба, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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