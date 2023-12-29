Полиция Актау устанавливает личности сломавших шлагбаум в жилом комплексе

- Факт содеянного зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе ведомства.

Статья 202. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние:

1) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;

3) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;

4) совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;

5) причинившее крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:

1) по неосторожности смерть человека;

2) причинение особо крупного ущерба, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.