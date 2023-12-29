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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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Полиция Актау устанавливает личности сломавших шлагбаум в жилом комплексе

Почти 7 миллионов тенге штрафа могут заплатить нарушители за содеянное. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта dom.kz
В ночь с 28 на 29 декабря в 03:20 часов в жилом комплексе President неизвестные сломали шлагбаум. На место происшествия выехал наряд полиции.

В данный момент проводится расследование и устанавливаются личности подозреваемых.

- Факт содеянного зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе ведомства.


Напомним, ранее сообщалось, что вандалы сломали шлагбаум в одном из жилых комплексов в Актау.

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