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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Пожар на СТО в Актау: до сих пор в крайне тяжёлом состоянии находятся два гражданина Узбекистана

Пострадавшие два гражданина Узбекистана по прежнему находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы (МОБ).

Фото из архива
По словам врачей, пострадавшие до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии.

- Пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение продолжается, - сообщили в медучреждении.


Напомним, в Актау вечером 13 февраля произошел пожар в шиномонтажной мастерской в 28А микрорайоне. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание автомобильных шин. С термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан. Их состояние оценивается как тяжелое.

В результате пожара два гражданина Узбекистана 24 и 33 лет получили ожоги тела и дыхательных путей.



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