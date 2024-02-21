Пожар на СТО в Актау: до сих пор в крайне тяжёлом состоянии находятся два гражданина Узбекистана

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По словам врачей, пострадавшие до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, в Актау вечером 13 февраля произошел пожар в шиномонтажной мастерской в 28А микрорайоне. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание автомобильных шин. С термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан. Их состояние оценивается как тяжелое.
В результате пожара два гражданина Узбекистана 24 и 33 лет получили ожоги тела и дыхательных путей.
- Пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение продолжается, - сообщили в медучреждении.
Напомним, в Актау вечером 13 февраля произошел пожар в шиномонтажной мастерской в 28А микрорайоне. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание автомобильных шин. С термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан. Их состояние оценивается как тяжелое.
В результате пожара два гражданина Узбекистана 24 и 33 лет получили ожоги тела и дыхательных путей.
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