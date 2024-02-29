В ДТП с перевёрнутым патрульным авто в Актау оказался виноват полицейский

Фото очевидцев
Как установлено, инспектор батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем Opel Astra.
Авария, как отметили в ведомстве, произошла по вине полицейского. Его привлекли к административной ответственности.
Напомним, ДТП случилось сегодня, 29 февраля, по дороге в международный аэропорт Актау. Патрульное авто столкнулось с другим транспортным средством. Один из полицейских был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен.
Авария, как отметили в ведомстве, произошла по вине полицейского. Его привлекли к административной ответственности.
Напомним, ДТП случилось сегодня, 29 февраля, по дороге в международный аэропорт Актау. Патрульное авто столкнулось с другим транспортным средством. Один из полицейских был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен.
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